Het is bijna klaar: een wandelpad van ruim 200 kilometer lang, langs alle culturele hoogtepunten van de gemeente Coevorden. Samen met alle dorpskernen is er een wandelroute uitgestippeld die stad en dorpen en hun bijzonderheden met elkaar verbindt: het Cultuurpad. Het is de bedoeling dat wandelaars die de tocht gaan lopen een complete kennismaking met de gemeente Coevorden krijgen voorgeschoteld.

Het wandeltoerisme wordt steeds belangrijker en de culturele gemeente van Drenthe van dit jaar speelt daar lustig op in. Het wandelknooppuntennetwerk door heel Nederland is bijna klaar voor de gemeente Coevorden. Het Cultuurpad sluit daar deels op aan, maar is dus een zelfbedacht wandellint door de gemeente.

Nieuwe ontdekkingen

Een werkgroep, bestaande uit vier leden, heeft samen met alle dorpskernen 23 deelroutes uitgestippeld. "De dorpen weten immers zelf het best waar hun verborgen pareltjes te vinden zijn", vertelt Kees van Dijk van werkgroep Cultuurpad. "Ze hebben echt hun best gedaan om de mooiste plekken door te geven voor deze wandelroutes. Ook iemand die zijn hele leven al in de gemeente woont, komt nieuwe dingen tegen. Zo heb ik een prachtige historische boerderij bij Achterste Erm ontdekt. Ik wist niet eens van het bestaan af."

"Maar ook een fantastische fiets- en wandelpad bij Dalerpeel. Wie gaat er nou naar Dalerpeel om te wandelen?", vult medelid Leo Claessens aan. "Dat wist ik echt niet, maar nu zal ik daar zeker vaker lopen en fietsen."

23 etappes

Ieder dorp heeft een begin- en eindpunt van hun deel van de route gekregen. Aan de werkgroep Cultuurpad de schone taak om de 23 etappes aan elkaar te verbinden en de routes na te lopen. "We zijn heel ambitieus geweest en hebben discussies gehad over smaak en of we ergens wel of niet langs konden lopen", vertelt werkgroeplid Wim Vogelzang. "Het is niet alleen maar cultuur. Ook een mooi landschap kan een hoogtepunt zijn. Wanneer je het Cultuurpad loopt, dan maak je kennis met gemeente Coevorden. Met de cultuur, de historie en de natuur van het gebied."

Verhalen

"Het thema van het culturele jaar is 'Verbinden in Verhalen' en dat is precies wat we met dit Cultuurpad willen doen", vertelt Roelie Lubbers, projectcoördinator bij Culturele Gemeente Coevorden. "Het is ook een verhalenpad. Bij elke route horen verhalen, die we gaan bundelen in een boekje."

"In het boek gaan we niet de diepte in", haakt Van Dijk in. "Er staan korte verhalen, foto's en routes in. Het is de bedoeling dat mensen zelf de rest ontdekken en vaker terugkomen naar onze gemeente."

Eind maart moet het boekje, dat gemaakt wordt in samenwerking met Stichting ToReCo, verschijnen. Dan is de wandelroute ook op de website Drenthe.nl te vinden.

Dorpen in de schijnwerpers