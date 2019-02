De leerlingen van het Carmelcollege in Emmen hebben deze week studenten uit Denemarken, Zweden en Duitsland op bezoek. Het thema van deze uitwisseling is Water and Waste in The Netherlands, alles staat dus in het teken van het water. Daarom bezoeken ze deze ochtend de waterzuiveringsfabriek in Nieuw-Amsterdam. Ze leren daar alles over het zuiveren van water en wat er gebeurd met het gezuiverde water.