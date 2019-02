Op Tjak: Opening belevingspunt Rolde

In Rolde wordt een Belevingspunt geopend. Dat gebeurt door kinderen van de Jan Tiesschool en ontwerper van de voorwerpen, Evert van Ginkel. Zij vertellen wat er te zien is en wat de achtergrond van de voorwerpen op het Belevingspunt.

Het Belevingspunt is gerealiseerd in het kader van de ‘Culturele Alliantie 2017-2020’, afspraken over gezamenlijke inzet voor cultuur, tussen Provincie Drenthe en de Drentse gemeenten.Elke Drentse gemeente krijgt een belevingspunt. Dit is het tweede belevingspunt dat geopend wordt.