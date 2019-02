Op Tjak: 72-jarige Henk Buld nog altijd hobbybakker

Henk Buld zit al vanaf zijn twaalfde in het bakkersvak. Hij is een echte ambachtelijke bakker. Hij nam de bakker van zijn ouders over in Ruinerwold, dit deed hij 25 jaar lang samen met zijn vrouw Hennie. Ze bakten niet alleen brood voor de bakkerij maar ook voor winkels in de buurt. Toen kwam de keuze: uitbreiden of de bakkerij verkopen. Ze verkochten de zaak en Henk ging veder als grondstoffen adviseur. Toch weerhield dat hem niet van het bakken, hij tikte een bakkersoventje op de kop en ging zelf thuis broodbakken. Het is erg kleinschalig en niet commercieel, puur voor de hobby. In de garage van zijn huis beoefend hij nu zijn vak en heeft hier nog veel plezier in.