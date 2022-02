Zomereik is meest gevoelig voor eikenprocessierups

Het Kennisplatform Processierups heeft een nieuwe Leidraad Beheersing Eikenprocessierups uitgegeven. Daarmee moet overlast van de rups makkelijker te beheersen zijn.

De leidraad is gemaakt door de Wageningen Universiteit, het RIVM, zorgorganisatie Nivel, de Verening van Bos- en Natuureigenaren en de Vlinderstichting. Ook gemeenten en spoorbeheerder ProRail werkten mee. In de leidraad is alle kennis over de eikenprocessierups, het meten van de plaagdruk en het nemen van maatregelen samengebracht.

De leidraad bevat onder meer een zogeheten risico-inventarisatie, maar ook hoe je de eikenprocessierups op een natuurlijke manier kunt bestrijden. Ook leert de lezer welke eiken het gevoeligst zijn.

Zomereik

De zomereik is namelijk het meest gevoelig voor de eikenprocessierups. In zomereiken zitten twee tot vijf keer zoveel rupsen als in andere eiken, zoals de Amerikaanse eik en de moseik, die ook in Nederland voorkomen. Een zomereik van 6 tot 18 meter hoog trekt de meeste rupsen. Heel kleine en heel grote bomen zijn veel minder gevoelig voor de plaagdieren, blijkt uit een analyse van 65.000 eiken.

Het Kenniscentrum Eikenprocessierups verwacht dat de overlast van de jeukrupsen dit jaar opnieuw zal dalen. De afgelopen twee jaar was dat ook al het geval. Vorig jaar werden er minder nesten geregistreerd dan een jaar eerder. Ook zijn er minder vlinders uitgevlogen.

Koolmezen

Hoewel de overlast dus afneemt, is rustig achteroverleunen er niet bij. "Om tijdig maatregelen te kunnen treffen als de plaagdruk weer oploopt - zoals in 2018 en 2019, blijft continue beheersing van de eikenprocessierups nodig."

Er zijn verschillende manieren om de rups te bestrijden. In de leidraad staat hoe drie verschillende maatregelen succesvol kunnen zijn. Denk aan meer variatie in boomsoorten, maar ook meer natuurlijke vegetatie. Een andere optie is het stimuleren van natuurlijke vijanden. Onder meer koolmezen en pimpelmezen eten de eikenprocessierups.