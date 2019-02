Gemeente Midden-Drenthe denkt na over toekomst Villa Maria

Ongeveer een jaar geleden werd de verkoop van pand opgeschort, zodat het mogelijk een dorpshuis voor de buurt kon worden. Maar de buurt ziet Villa Maria als dorpshuis niet zitten en werkt aan andere plannen.Villa Maria werd in 1893 gebouwd als huis voor de dochter van de burgemeester. In 1931 kreeg het statige gebouw na een verbouwing de functie van gemeentehuis. Dat bleef het tot bijna twintig jaar geleden. Toen gingen de gemeenten Smilde, Beilen en Westerbork samen op in de gemeente ‘Middenveld’ en later Midden-Drenthe.Van 1982 tot 1998 werkte Arwoud Snippe als bode en conciërge in het voormalige gemeentehuis. Hij kent het gebouw als geen ander, maar is er nu zelf ook al een tijd niet meer binnen geweest. “Ik rijd er natuurlijk nog vaak langs en dan heb je herinneringen aan de vele huwelijken die hier voltrokken zijn en waar ik bij betrokken was. Dat doet me altijd wel wat.”Een wandeling door het rijksmonument, met haar stoffige zolder en mysterieuze kelder, roepen veel herinneringen bij hem op. “Ik kwam een keer per dag bij het archief in de kluis en toen stond het nog helemaal vol. Het was hier altijd een goede temperatuur omdat we een bepaald klimaat moesten hebben. Dat was zomers erg fijn. Hier werd alles opgeslagen dat bewaard moest worden en niet iedereen kon toegang krijgen tot deze plek.”In de periode dat Snippe in Villa Maria werkte, heeft hij als bode zo'n zeshonderd bruiloften zien plaatsvinden. Die zijn hem goed bijgebleven. “Deze trap middenin de hal heeft natuurlijk echt status. Met slecht weer werd de trap binnen gebruikt, met mooi weer de trap voor het gebouw op de stoep”, legt hij uit. “In de winter moesten we altijd erg uitkijken met de trap naar de voordeur. Het is gemaakt van een heel poreuze steensoort en als het flink vroor, dan werd het spekglad. Om dat te voorkomen gingen we dan al heel vroeg met branders in de weer.”In Villa Maria is tegenwoordig het gemeenteloket van de gemeente Midden-Drenthe nog een dag in de week geopend en enkele verenigingen en stichtingen maken gebruik van het gebouw. De vraag is voor hoe lang nog. De gemeente Midden-Drenthe laat weten nog steeds na te denken over de toekomst van het rijksmonument en blijft de verkoop uitstellen.