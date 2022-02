Emmens Mannenkoor hoopt dat afscheidsconcert geen definitief afscheid is

Het Emmens Mannenkoor bestaat in oktober zeventig jaar. Dat wordt die maand gevierd met een lustrumconcert in de Grote Kerk van Emmen. Gevreesd wordt dat het een afscheidsconcert wordt, omdat de vergrijzing bij het koor is toegeslagen en het aantal leden terugloopt.

Voorzitter Gerrit Kok wil absoluut niet stoppen. "Maar bij de wekelijkse repetities hebben we tegenwoordig vaak te weinig leden", zegt hij. "We hebben met spoed nieuwe leden nodig om ons prachtige koor te laten voortbestaan."

Het koor hoopt nieuwe leden van buiten hun eigen omgeving te werven. "Inmiddels bestaan we zo lang dat we iedereen die we kennen al wel een keer of twee gevraagd hebben. Als ze nu nog niet mee willen doen, zijn ze niet geïnteresseerd of kunnen ze gewoonweg niet zingen", stelt Kok.