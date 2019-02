'Een verplichte keuring voor automobilisten is wenselijk'

Het is een van de onderwerpen vanavond in een debat over verkeersveiligheid op TV Drenthe. Ook wordt gesproken over ouderen in het verkeer. Het debat is een samenwerking met de Veiligheidsregio Drenthe (VRD) in het kader van de campagne 'Drenthe nul Verkeersslachtoffers'.Volgens Spee moeten automobilisten al een eerste keuring krijgen als ze tien jaar hun rijbewijs hebben. De keuring zou niet alleen uit een theoretische test, maar ook uit een praktijktest moeten bestaan. Spee: "Je moet na tien jaar rijbewijs een soort APK rijden krijgen. Met een rijinstructeur op pad om te kijken hoe het gaat. Die instructeur moet de bevoegdheid hebben om iemand het rijbewijs af te nemen."Gedragspsycholoog Tom de Bruyne is ook vóór een keuring. "Aan de andere kant moeten we een zekere tolerantie hebben als iemand wat rustiger rijdt."Bij Veilig Verkeer Nederland (VVN) worden al regelmatig opfriscursussen gegeven. Iedereen kan meedoen. In Drenthe was de jongste deelnemer 29 en de oudste 92 jaar. Uit de resultaten blijkt dat er veel mensen zijn die bij een kleine test zakken.Het debat is te zien op TV Drenthe, na het regionale nieuws. Of online: