Studenten Drenthe College krijgen les in sterrenrestaurant

"De jongelui van nu zijn gasten van de toekomst. Als je dat niet stimuleert, wie gaat dan stokje overnemen als wij het niet meer kunnen?", zegt chef kok Jeroen Brouwer.De vijftien deelnemers maken deel uit van het excellentieprogramma van de mbo-school. Dat bestaat nu voor het derde jaar om studenten die bovengemiddeld presteren de kans te geven zich te ontwikkelen. Om mee te kunnen doen, moesten de studenten een sollicitatiebrief schrijven."Het gaat er niet om dat ze alles al weten of alles al kunnen. Het gaat vooral om de motivatie. Op school leiden wij ze niet op tot kok in een sterrentent, maar als zelfstandig werkend kok. Voor de jongelui die meer willen, is het fantastisch om deze dag bij de Loohoeve mee te mogen maken", zegt docent koken Bert Staal.De lesstof is heel anders dan op school. "Cocktails maken doen we op school niet", zegt student Jaimy de Groot. En student Ilse Kiers vindt de technieken gedetailleerder en moeilijker.Marleen en Jeroen Brouwer hebben zelf ook op het Drenthe College gezeten. Ze hielden contact met hun docent en zo kon het gebeuren dat ze nu lesgeven aan een nieuwe lichting studenten. Ze willen de deelnemers vooral bijbrengen zichzelf te blijven en niet te formeel te doen."Ze zijn op school vooral bezig met ouderwets geneuzel aan tafel, zoals een tafel vol bestek. Dan heb je het netjes neergezet en het eerste dat de gasten doen is alles verschuiven. Dan denk je: heb ik dit allemaal voor niets gedaan? Dus wij houden het lekker clean. En wij zorgen dat je dingen doet die nodig zijn en geen dingen doet die niet nodig zijn", aldus Marleen Brouwer.Ambities zijn er ook bij de deelnemers. Jaimy hoopt op een leidinggevende functie in de horeca of begint in de toekomst graag zijn eigen bedrijf. En Ilse wil later graag werken in een sterrentent. "Ik zie de sollicitaties vanzelf verschijnen", lacht Marleen.