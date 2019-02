Provinciale Staten willen duidelijkheid over Top Dutch-campagne

Die had een hele kluif aan de kritische vragen van een aantal partijen. Maar hij kon er niet alles over zeggen, omdat de informatie deels vertrouwelijk is.De opzet van Top Dutch is bedacht door twee ‘marketingmannetjes in de kroeg’, zoals Statenleden Stef van der Ziel en Gerard de Boer noemen. Zij vinden dat het Noorden op een vernieuwende manier grote bedrijven moet trekken. Ze bedachten een campagne waar Noord-Nederland 1,3 miljoen voor neertelt, Drenthe doet voor 4 ton mee.De Boers bedrijf Initio is hoofdaannemer van de campagne. De eerste inzet was gericht op Tesla-baas Elon Musk. Die was op zoek naar een plek voor zijn Tesla Gigafactory. TopDutch wilde hem duidelijk maken dat Noord-Nederland uitermate geschikt is. Maar Duitsland heeft veel betere papieren en Tesla heeft inmiddels andere problemen dan het vinden van een plek voor een fabriek.De campagne werd verlegd en de drie noordelijke provincies gingen verder met Van der Ziel en De Boer. Tussen die twee botert het inmiddels niet meer.Een aantal partijen in PS willen net als GroenLinks meer informatie. Waar wordt het geld aan uit gegeven? Met welke bedrijven en met hoeveel bedrijven heeft Initio gesproken? Hebben ze wat binnen gehaald? Een waarom houdt Brink de Staten zo slecht op de hoogte? De SP is het hardst: “Het zijn een paar ondernemers van wie nu niet te controleren is hoe ze het geld uitgeven.”Brink reageerde fel: “U heeft zelf ingestemd met dat we het op deze manier doen. Met u is ook afgesproken dat u wordt bijgepraat. Dat is nu twee keer gebeurd en voor juni staat een nieuwe afspraak. Dit is een lobbytraject van vijf jaar en u wilt binnen een jaar resultaten? Er zijn nu nog geen bedrijven en geen banen, maar ze hebben de boel wel opgeschud.”Pvda-Statenlid Berends deed een voorstel aan Brink: “Als u ons nou vertrouwelijk en niet officieel bijpraat?” Dat wil de gedeputeerde wel, maar aan dat verzoek kan hij niet voldoen. Hij mag geen namen van betrokken bedrijven noemen. Die komen vertrouwelijk bij de Noordelijke Ontwikkelings Maatschappij (NOM) binnen en die werkt er verder mee.