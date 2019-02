Djammen: Drents-Limburgse band maakt vliegende start

De band is nog jong, maar de muzikanten zijn ervaren en het klikt goed tussen de twee provincies. Ze zijn druk bezig naam te maken met hun nieuwe muziek en het eerste album komt eraan.Tijdens een optreden met zijn andere band, We Fall Slowly, kreeg Righarts van een bezoeker te horen dat de muziek die de band speelde prima was, maar dat het 'geschreeuw' wel wat minder mocht. Met die kritiek ging hij aan de slag en schreef dertien nieuwe, rustigere nummers. Voor een band erbij benaderde hij muziekvriend Twan Bakker uit Limburg. Die zag wel heil zag in het nieuwe project. Bakker zocht de muzikanten erbij en de band Before the Drop was een feit.Marlouk Basten zingt, samen met gitarist Rob Dokter. De Drentse Maarten Righarts is eveneens te horen op gitaar en Twan Bakker op de drums.Van de vier bandleden komen de meeste uit de hardere hoek, maar Before the Drop is net even anders. "Wat hadden we ook weer bedacht?", grapt Righarts. "Post-indie hebben we het genoemd. Het is eigenlijk een beetje een woordgrapje. Alles met post is altijd goed. Post-hardcore, post-grunge, waarom dan niet post-indie? Dat was het enige wat nog niet bestond.""17 maart gaan we weer de studio in", zegt Righarts. "Dan gaan we weer drie nummers opnemen. Waarschijnlijk zelfs een vierde akoestisch. Dan zijn we op driekwart van het album." In mei is de laatste opnamedag. In september moet het album van Before the Drop dan helemaal klaar zijn.