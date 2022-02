Budget om bloemetje te sturen: 'Naoberhulp is bijna verdwenen'

Een bloemetje voor de zieke buurvrouw of een doosje chocola voor de buurman van drie huizen verderop die een nieuwe baan heeft gevonden. In elf straten in Nieuw-Weerdinge is zo'n presentje vanaf volgende maand de normaalste zaak van de wereld.

De straten in het mondendorp hebben zich aangemeld als Lief en leed-straat, een project van de Emmer welzijnsorganisatie Sedna. De straten krijgen elk een budget van rond de 100 euro. Dit budget kan worden gebruikt door bewoners om er een cadeautje voor een buurman of -vrouw van te kopen en dat vervolgens langs te brengen of te laten bezorgen.

Naoberhulp

Elke straat krijgt ook een eigen aanspreekpunt, waar ideeën voor het aardigheidje gemeld kunnen worden. Sedna-buurtwerker Erika Santinge hoopt dat buren dankzij het Lief en leed-potje vaker naar elkaar omkijken. "De naoberhulp van vroeger is grotendeels verdwenen. Het is niet meer vanzelfsprekend om een buurman of iemand anders uit de straat te vragen voor bijvoorbeeld een ritje naar het ziekenhuis. Het aardigheidje is bedoeld om weer met elkaar in gesprek te komen", zegt de buurtwerker.