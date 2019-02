Platform Storm wil herziening uitspraak Raad van State

Actiegroep Platform Storm gaat bij de Raad van State om een herziening vragen van de uitspraak over het bouwen van een windpark in de Veenkoloniën. Een jaar geleden gaf de Raad groen licht voor het bouwen van het park Drentse Monden/Oostermoer dat bestaat uit 45 windmolens.

Jan Nieboer van Platform Storm snapt nog steeds niks van die beslissing. “Voor mij is het een onbegrijpelijke uitspraak. Maar we hebben een jaar om een herziening te vragen en dat gaan we dus doen.”De actiegroep heeft inwoners van het gebied opgeroepen om Platform Storm te machtigen om namens hen dat herzieningsverzoek te kunnen indienen. “We hebben honderden machtigingen binnen gekregen”, zegt Nieboer. Hij voegt eraan toe dat er het afgelopen jaar informatie binnengekomen is die aanleiding kan zijn de uitspraak te herzien.Nieboer weet nog niet wanneer er een nieuwe zitting is. “Maar ik hoop wel dat opnieuw veel mensen naar de Raad van State zullen komen. Het maakt toch wel indruk als er veel mensen op de tribune zitten."