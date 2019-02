De Windvogel zoekt investeerders voor windpark in Veenkoloniën

Landelijke burgercoöperatie De Windvogel is aandeelhouder en zoekt hiervoor particuliere investeerders. De informatiebijeenkomst in 1e Exloërmond kende een bescheiden opkomst.Exclusief raadsleden, bestuursleden van de Brede Overleggroep Kleine Dorpen in Drenthe (BOKD), de windboeren en de tegenstanders, bleef er maar een handjevol mogelijke geïnteresseerden over. “Hier in het gebied hebben we nog niet veel leden”, geeft voorzitter Siward Zomer toe. “Maar landelijk hebben we 3300 leden. We zijn aandeelhouder in het geplande windpark in de Veenkoloniën en we willen tweeënhalf miljoen euro investeren.”De Windvogel participeert alleen in het deelgebied van de Drentse Duurzame Energie BV, waar 21 boeren samen zestien windmolens willen bouwen. Omdat het om een nieuw park gaat met moderne windmolens, verwacht De Windvogel een rendement van dertien procent op de investering.Die winst gaat trouwens niet compleet rechtstreeks naar de leden. “We mikken op een rendement van vijf procent. De rest gaat op aan kosten en heel belangrijk: er gaat geld naar een gebiedsfonds en naar buurtprojecten. We halen hier vanavond ideeën op waar dat geld in geïnvesteerd zou kunnen worden”, aldus Zomer.Voorzitter Siert van der Laan van voetbalclub Nieuw-Buinen vertelt over de problemen die zijn club heeft om 246 zonnepanelen op het elektriciteitsnet te krijgen. Er is geen plek voor, volgens de netbeheerder. Maar de windmolens kunnen wel aangesloten worden. Zomer lijkt zich dit probleem aan te trekken. ”Daar moeten we zeker iets aan doen, het is een mooi maatschappelijk project.”Anderen in de zaal wijzen op de problemen bij de aanleg van glasvezel in Borger-Odoorn. Ondanks een intensieve campagne komen de initiatiefnemers nog een kleine honderd aanmeldingen te kort. Wat zou het mooi zijn als vanuit het windpark een bijdrage wordt geleverd. Het is volgens Zomer niet ondenkbaar. “In Limburg hebben we ook zoiets gedaan.”Buiten voor het buurtcentrum De Badde staan actievoerders van Platform Storm in alle rust folders uit te delen. Zij zien de zak met geld die het gebied wordt voorgehouden als de spreekwoordelijke spiegeltjes en kraaltjes. Hierover zegt Zomer: “Ik merk echt dat het sentiment over het windpark aan het kantelen is. Oké, er zijn mensen die het niet mooi vinden, maar ze zijn wel realistisch. De windmolens gaan er komen. Laten we er dan het beste van maken."