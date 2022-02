Assenaar bekent betrokkenheid bij zaak dode vrouw in dakkoffer

Hoe de vrouw om het leven is gekomen wil het OM nog niet zeggen. DNA-onderzoek heeft inmiddels uitgewezen dat het slachtoffer inderdaad een vrouw uit Hongarije is. De man zit inmiddels niet meer in beperkingen, maar het OM wil nog niet bevestigen wat de relatie was tussen de twee.

Op maandag 7 februari werd in het Oranjekanaal bij Orvelte het lichaam van de vrouw gevonden in een dakkoffer. Die was in het weekend ervoor in het water gegooid. De Assenaar werd enkele dagen later aangehouden, nu bijna twee weken geleden. Het slachtoffer was volgens de politie al een jaar vermist. Wanneer zij is overleden, wil het OM ook nog niet bekend maken.