Ziggo stopt met analoge radio in delen van Drenthe

Er zijn alternatieven om ook na 29 maart nog naar Radio Drenthe te blijven luisteren. Je kunt natuurlijk altijd TV Drenthe aanzetten, om daar radio via dag-tv te volgen. Maar er zijn meer opties: je kunt ook een antenne kopen en die in je tuner stoppen, zodat je gewoon via de FM kan blijven ontvangen (90.8 FM of 99.3FM). Klanten van Ziggo kunnen zo'n antenne overigens gratis aanvragen. Verder kun je een digitale ontvanger of een DAB+-radio kopen. Nóg een andere optie: Radio Drenthe is ook te beluisteren via de RTV Drenthe-app en via de website