Gemeenteraad wil dat Meppel toch nog in actie komt voor kinderhartcentrum Groningen

Onvrede bij de gemeenteraadsleden in Meppel. Onlangs kwamen Drentse gemeenten in actie voor de kinderhartchirurgie in het UMCG in Groningen. In een brandbrief verzochten zij minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid om sluiting te voorkomen. Maar Meppel ondertekende de brief als enige Drentse gemeente niet, zonder daarover te overleggen met de gemeenteraadsleden. Zij gaan er nu alsnog voor zorgen dat Meppel in actie komt.

Raadslid Jeannet Bos (D66) is één van de raadsleden die verbaasd was over het ontbreken van haar gemeente bij de actie. "We zijn niet eens geïnformeerd", zegt zij. Van wethouder Jaap van der Haar heeft zij inmiddels vernomen waarom Meppel zich niet achter de actie schaart. Hij vindt de actie van de andere gemeenten niet genuanceerd genoeg. Volgens Van der Haar is sluiting van de kinderhartchirurgie in Groningen een optie als dat de kwaliteit van zorg ten goede komt.

Kwaliteit zorg

"Wat zeg je dan eigenlijk?", vervolgt Bos. "Toen de sluiting naar buiten kwam, werd daarbij verteld dat de verleende zorg in Groningen minder goed was. Maar dat bleken verkeerde cijfers en is snel rechtgezet. De zorg in Groningen is net zo goed als in de rest van Nederland, misschien zelf wel beter. Dat kan niet de reden zijn tot sluiting. Daarom hebben de provinciale fracties van D66 ook brieven naar de minister en de Tweede Kamer gestuurd toen de sluiting alsnog door bleek te gaan, met de vraag om dit niet te sluiten."

Volgens Bos heeft UMCG dit soort afdelingen nodig. Ze vreest voor een kaalslag in het Noorden. "Het is een universitair ziekenhuis. Dit soort specialisaties hoort daarbij. Je krijgt zo'n afdeling als ziekenhuis niet zomaar toegewezen. Daarom moet je koesteren wat er op dit moment is en niets weghalen zonder goede reden. Als de kwaliteit onder maat zou zijn heb je een goede reden, maar dat is dus niet het geval."

Rechtzetten

Vaker gehoorde kritiek is dat het aantal patiënten op de kinderhartchirurgie in Groningen klein is. De impact die het nieuws gemaakt heeft laat volgens Bos een ander beeld zien. "Aan de hoeveelheid reacties hebben we kunnen zien hoeveel mensen baat gehad hebben bij die zorg. Er zijn enorme protesten en handtekeningenacties opgezet van oud-patiënten en hun ouders. Veel ouders zeggen ook dat ze zich veilig voelen met de hartchirurgie zo dichtbij. Zij willen niet zo ver reizen als hun kind die zorg nodig heeft."