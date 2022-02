HorecaEvenTT verhuist van Expo Assen naar locatie in Leeuwarden

WTC Expo in Leeuwarden biedt in totaal 35.000 vierkante meter aan ruimte. Daarmee is het de grootste evenementencomplex van Noord-Nederland. Vlap heeft alle vertrouwen in deze nieuwe HorecaEvenTT-locatie. "In Assen hebben we een naam opgebouwd, en nu willen we doorgroeien. De WTC Expo in Leeuwarden heeft moderne voorzieningen met gratis parkeergelegenheid en leent zich prima voor onze horecasfeer."