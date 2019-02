Provinciale politiek laat Groningen Airport Eelde voorlopig met rust

De luchthaven verkeert in zwaar weer nadat Nordica Air zich eind vorig jaar terugtrok van de luchthaven . Er waren te weinig passagiers om winst te kunnen maken. Bovendien kwam er geen bijdrage meer uit het routefonds. Nordica verbond Eelde met de hubs Kopenhagen en München. Minder passagiers is het gevolg en dus ook minder inkomsten.Daarna stapten twee commissarissen op. Ze zijn het niet eens met het solistische optreden van de andere twee leden van de raad van commissarissen. Bovendien is er discussie binnen de raad over de toekomstplannen voor de luchthaven.Gedeputeerde Cees Bijl: "Als twee commissarissen op zondagavond een mail sturen dat ze stoppen, dan is dat een bijzonder signaal. Ik heb één gebeld en gevraagd wat er aan de hand was."Alle leden van de raad van commissarissen zijn inmiddels weg. Ze zijn vervangen door voormalig staatssecretaris Wilma Mansveld en oud-burgemeester Leendert Klaassen.Beiden hebben de opdracht gekregen van de aandeelhouders - dat zijn de gemeenten Assen, Tynaarlo en Groningen en de provincies Drenthe en Groningen - om orde op zaken te stellen. Bovendien moeten ze in gesprek met de Schiphol Group over samenwerking.Provinciale Staten van Drenthe vinden dat de luchthaven zelf moet zoeken naar een oplossing. Ze willen er geen politieke druk op leggen. "We hebben voor tien jaar een afspraak gemaakt over een investering van 46 miljoen euro. Het moet de kans krijgen om tot wasdom te komen. Dat is zeker niet onmogelijk", zo zei Siemen Vegter van het CDA.Ook de ChristenUnie en de VVD zien geen reden voor actie. VVD-Statenlid Jan Smits: "Bij het investeringsscenario hoort ook dat we als politiek afstand nemen van de bedrijfsvoering van het vliegveld. Laat Groningen Airport Eelde nou zijn ding doen. Gun het vliegveld de tijd om een acceptabele businesscase te maken."Wel wil de politiek dat de gesprekken met de Schiphol Group doorgaan. De Schiphol Group is eigenaar van Schiphol, Eindhoven Airport, Rotterdam The Hague Airport en Lelystad Airport. Nog niet zolang geleden is er een gesprek geweest tussen de directie van Groningen Airport Eelde en Schiphol.Ook gedeputeerde Cees Bijl nam contact op met Schiphol-topman Dick Benschop. "De Schiphol Group is nadrukkelijk geïnteresseerd in samenwerking met Eelde. We zien dat Schiphol tegen het plafond aanloopt, qua vluchten. Ik heb Benschop gevraagd hoe zij aankijken tegen het feit dat Eelde er niet meer zou zijn. Hij heeft letterlijk gezegd: 'Dat laat me niet onverschillig'. We gaan nu bekijken wat hij daarmee bedoelt."Er wordt veel verwacht van een samenwerking met onze nationale luchthaven. Wat deze samenwerking inhoudt moet nog blijken. De splitsing van Groningen Airport Eelde in een exploitatiemaatschappij en een ontwikkelmaatschappij is voorlopig in de ijskast gezet. Dit in afwachting van de uitkomst van de gesprekken met Schiphol. Bijl benadrukt wel dat 'er niet wordt gestuurd op overname van aandelen'.Komende vrijdag worden de twee nieuwe commissarissen tijdens de vergadering van aandeelhouders officieel aangesteld. Maandag is er op de luchthaven een klein feestje als de eerste 'nieuwe' vlucht naar Kopenhagen van start gaat. AIS Airlines uit Lelystad gaat dagelijks met een klein vliegtuig tussen Eelde en Kopenhagen vliegen.