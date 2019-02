Drenten opgepakt voor overval op hoogbejaard Fries echtpaar

De Emmenaar (20) en de Assenaar (25) zijn eind januari al aangehouden, meldt Dagblad van het Noorden . In september werden in Opsporing Verzocht compositietekeningen getoond. Waarom de politie niet eerder heeft gemeld dat de mannen zijn opgepakt, is onduidelijk.De Rechtbank Noord-Nederland heeft inmiddels bepaald dat de mannen drie maanden langer vast blijven zitten. De man uit Emmen wordt ook verdacht van brandstichting bij een supermarkt in de wijk Emmermeer in juli vorig jaar.De overval op het hoogbejaarde echtpaar in Oosterwolde verliep zeer gewelddadig en de daders waren bijna een uur in huis. De slachtoffers werden bedreigd met een mes en de hoogbejaarde man werd ook mishandeld. Hij liep onder meer letsel aan zijn hoofd en meerdere kneuzingen op. De mannen lieten het echtpaar opgesloten in de de wc achter.Ze vertrokken met de auto van de slachtoffers. Daarmee reden ze dwars door de garagedeur om weg te komen. De auto werd later verderop in het dorp teruggevonden.