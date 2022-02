Drenthe College vertrekt uit locatie Stadionplein in Emmen

Het Drenthe College vertrekt na de zomer uit het pand aan het Stadionplein in Emmen. Op deze locatie is een deel van het bestuursbureau ondergebracht. Verder worden er inburgeringscursussen en sprintonderwijs gegeven. De school onderzoekt herplaatsing van deze functies naar andere locaties in Emmen.

"Het betreft onze enige huurlocatie in het Emmense", aldus Arwin Nimis, voorzitter van het College van Bestuur. Het vertrek houdt enigszins verband met de nieuwbouwplannen van de school.

Met NHL Stenden Hogeschool wordt onderzoek gedaan naar gezamenlijke huisvesting op de voormalige locatie van zwembad Aquarena. "Vandaar dat we nu al omkijken naar wat we bij elkaar kunnen indelen."

Ruim in het jasje

Tegelijkertijd speelt corona ook een rol bij deze beslissing. Het thuiswerken heeft door het virus een vlucht genomen. Het versterkt een afname in de behoefte aan ruimte. "Bovendien is er al sprake van weinig onderwijs in dit gebouw."

Qua efficiënte huisvesting valt er daarom een slag te maken. "De euro's die we daarmee uitsparen, kunnen we weer in ons onderwijs steken. We zitten nu te ruim in het jasje, het is eigenlijk zonde van het geld."