Peil gezakt, maar alertheid voor hogere waterstanden blijft

De waterstanden in Drenthe zijn de afgelopen dag wat gedaald, maar waterschappen blijven alert vanwege de neerslag die vandaag en morgen wordt verwacht.

Waterschap Noorderzijlvest laat weten dat dinsdagavond overloopgebieden zijn ingezet zodat daar honderdduizenden kuub aan overtollig water in kan stromen. De gebieden zijn gebruikt vanwege de hoge waterstand van het Leekstermeer, dat weer wordt gevoed door De Onlanden en de hoger gelegen gebieden in Drenthe. Daarnaast worden dijken en kades langs rivieren nagekeken op mogelijke schade of verzakkingen. Noorderzijlvest beheert watergebieden in Noordwest-Drenthe, onder andere rond Assen.

Dinsdag meldde Noorderzijlvest dat de piek van een groot deel van het werkgebied weliswaar was bereikt, maar het anderhalve week kan duren voordat het waterpeil weer op streefpeil is.

Vecht bereikt hoogste waterstand tot nu toe

Waterschap WDODelta meldt dat in de loop van woensdag de hoogste waterstand is bereikt. De rivier De Vecht stond 1,20 meter hoger dan gewoonlijk in de winter. Door de regen van de komende dagen denkt het waterschap dat de waterstanden nog hoger kunnen worden. Naast De Vecht heeft WDODelta grote delen van het midden en zuidwesten van Drenthe in beheer.

Hunze en Aa's nog alert