Nieuw-Schoonebeek niet gerust op goede afloop wateroverlast

Uit het onderzoek van Wareco blijkt dat het grondwaterpeil in het openbaar gebied op orde is (tachtig centimeter, zeventig centimeter is de grens) Op particulier terrein (dus in huizen en tuinen) wordt overlast ervaren. Dit komt onder meer door de veenlagen bij woningen en relatief diepe kruipruimtes.Het bureau komt tot deze conclusie nadat het peilbuizen geplaatst heeft, een enquete gehouden heeft en onderzoek gedaan heeft in achttien kruipruimtes van verschillende woningen.Ook is het grondwaterpeil bij Nieuw-Schoonebeek überhaupt hoger dan in de rest van de omgeving. "Dat komt omdat het dorp tussen twee scheidende veenlagen ligt", zegt Cedrik Gijsbertsen van Wareco. Dat betekent dat het water daar tussen blijft 'hangen'.Theo Veenker uit het dorp vroeg zich af of niet gewoon de grondwaterstand naar beneden gebracht kan worden. "Dat kan niet zomaar", zegt Gijsbertsen. "Je zit hier met veengrond. Dat gaat verzakken en dan zit je met heel andere problemen."Een pasklare oplossing is ook niet te verzinnen. De bijna zeventig huishoudens met klachten gaan daarom ook persoonlijk bezocht worden door de gemeente Emmen. "De gemeente is niet verantwoordelijk voor het particulier terrein. Maar we willen het niet voor ons uitschuiven en gaan helpen waar mogelijk om voor de particulier een oplossing te vinden", zegt gebiedscoördinator Rudy Schuring.Zo kunnen inwoners hun kruipruimte minder diep maken en bepaalde delen van het huis en kelder waterdicht maken. Ook rondom het huis zijn maatregelen mogelijk, zoals het graven van een gleuf of het doorbreken van veenlagen waar het water dan niet meer langs stroomt.Schuring denkt dat het een aantal jaren gaat duren. Want ook de buffer aan de zuidkant van het Bargermeer speelt een rol. Daar komt tweehonderd hectare water in. "Het is een totaalpakket met het waterschap erbij, Prolander. dat is afgerond over drie tot vier jaar en dan ga ik er vanuit dat het grootste gedeelte van Nieuw-Schoonebeek een verbetering plaatsvindt."Het project met de waterbuffer heeft te maken met ruilverkaveling met boeren. Na 1 januari 2020 is die ruil definitief en kan bijvoorbeeld het waterschap bredere sloten graven waardoor het water makkelijker wegstroomt.Ondanks dat uit rekenmodellen blijkt dat de waterbuffer geen invloed zal hebben op de grondwaterstand, is Nieuw-Schoonebeek er niet gerust op. De inwoners zijn bang dat het juist zorgt voor extra water richting het dorp."Ik heb al zo vaak mooie woorden gehad, maar wij zitten alsnog met natte voeten", aldus een ongeruste dorpsbewoner.Ook Dorpsbelangen is kritisch. "Ik zie allemaal aannames, rekenmodellen, cijfertjes en mooie sheetjes. Maar de echte oplossing heb ik nog niet gehoord", zegt Johnnie Herbers, voorzitter van plaatselijk belang. "Er zijn veel partijen bij betrokken, de gemeente Emmen, Wareco, het waterschap en Prolander. zij moeten iedereen 'te vriend' houden, ik zie nog niet zitten dat het goedkomt. Daar heb ik een hard hoofd in."Bert van Guldener van uitvoeringsorganisatie Prolander voor de bufferzone zegt dat de peilbuizen in Nieuw-Schoonebeek aangesloten kunnen worden op die van de te realiseren bufferzone. "Het systeem gaat ook de komende jaren flink gemonitord worden. Wij zijn echt niet uit op een verslechtering, maar juist het liefst een verbetering voor Nieuw-Schoonebeek."