Markante restauranteigenaar Giampaolo Pintus overleden

De markante restauranteigenaar Giampaolo Pintus (69) is overleden. Dat meldt zijn familie op Facebook. Pintus bestierde ruim 25 jaar Dal Baffo in Emmen. De naam is Italiaans voor 'de snor', het handelsmerk van de horecaman. Hij was al enige tijd ziek.

De op het Italiaanse eiland Sardinie geboren Pintus opende in 1996 zijn restaurant aan de Weerdingerstraat. Voor korte tijd kreeg het bedrijf er een 'zusje' bij in Groningen tussen 2009 en 2012. In de daaropvolgende jaren wordt Pintus tot tweemaal toe geconfronteerd met brand. Eerst op Hemelvaartsdag in 2015 en krap anderhalf jaar later is het weer raak. In beide gevallen is er sprake van tonnen aan schade.