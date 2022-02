'Het voetbalstadion van FC Emmen is veilig'

Het stadion van FC Emmen is als 'veilig' verklaard en kan de belasting aan die nodig is. Dat zegt Ronald Lubbers, de voorzitter van de club. Ingenieursbureau RoyalHaskoningDHV concludeerde vandaag dat alle voetbalstadions moeten laten nakijken hoeveel belasting hun tribunes aankunnen en daarop eventueel maatregelen moeten nemen.

Het ingenieursbureau deed onderzoek naar aanleiding van het instorten van een tribune in het Nijmeegse Goffertstadion in oktober vorig jaar. Een deel van de tribune zakte in na afloop van de wedstrijd NEC-Vitesse, toen supporters massaal en tegelijk begonnen te springen. Volgens RoyalHaskoningDHV is de norm een maximale piekbelasting van 500 kilo per vierkante meter, terwijl dat bij gelijktijdig springen van supporters op kan lopen tot 900 kilo per vierkante meter.