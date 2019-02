Kans op dichte mist in Drenthe (foto: Pixabay)

Op sommige plaatsen in Drenthe kan dichte mist voorkomen. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor onze provincie.

De komende uren kan de mist zich nog wat verder uitbreiden. Plaatselijk is het zicht 50-100 meter. Later in de ochtend lost de mist op.