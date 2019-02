Inbrekers willen geldautomaat stelen, maar zien dat 'ie leeg is [update]

De inbraak was bij de Jumbo in Westerbork (foto: Google Streetview)

Inbrekers dachten vannacht hun slag te slaan in een supermarkt aan het Burgemeester Gualthérie van Weezelplein in Westerbork. Twee mannen wilden een geldautomaat uit de supermarkt stelen.

Hun inbraak bleek niet succesvol. "Ze hebben de schuifpui opengebroken en zijn naar binnen gegaan. Toen ze zagen dat de geldautomaat open stond en leeg was, zijn ze weer weggereden", laat wijkagent Bas Slomp weten.De twee inbrekers, die volgens de wijkagent donker gekleed waren, zijn daarna in een Toyota Landcruiser gevlucht.Volgens wijkagent Slomp is de auto die werd gebruikt bij de inbraak inmiddels gevonden aan de Defensieweg in Ruinen. Mensen die iets hebben gezien, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie.