Nieuwe directeur ASTRON: 'Drenthe is voor mij net zo spannend als Antarctica of Hawaii'

Vanuit Hawaii is ze deze week alvast even op bezoek, Jessica Dempsey, de nieuwe directeur van ASTRON. Een beroemde vrouw in de wetenschap met een indrukwekkende staat van dienst. Maar wat brengt de van origine Australische naar Drenthe?

"Ik zou niet degene moeten zijn die voorop loopt, ik weet de weg nog niet", lacht Dempsey. Ze neemt ons mee naar de grote telescoop achterop het terrein van ASTRON die grenst aan het Dwingelderveld. Het is niet de eerste keer dat ze ASTRON in Dwingeloo bezoekt. Wel de eerste keer dat ze er gaat wonen.

"Ik kijk er erg naar uit. Het is een geweldig spannende uitdaging en ik ben ontzettend trots dat ik me bij het instituut kan voegen", begint ze.

Het bedrijf blijkt al een lange tijd op haar radar te staan. "ASTRON en ik gaan al een hele tijd terug", vertelt ze. "ASTRON heeft namelijk zo'n 35 jaar geleden de telescoop ontworpen en gebouwd waar ik in Hawaii meerdere jaren mee gewerkt heb."

Bijzonder avontuurlijke loopbaan

Dempsey groeide op in de woestijn van Australië, was de eerste vrouwelijke wetenschapper uit Australië op de Zuidpool en verbleef daarna 15 jaar op Hawaii bij het East Asian Observatory waar ze later directeur werd.

"Voordat ik naar Antarctica ging had ik nooit sneeuw gezien", vertelt ze. "Ik kom uit de woestijn, dus dat klonk mij goed in de oren. Maar na 12 maanden overwinteren op de Zuidpool kon ik geen sneeuw meer zien."

'Hawaii had warm moeten zijn, het was een leugen'

Het idee van een tropisch eiland leek haar wel wat, maar niets was minder waar. "Ze zeiden tegen mij dat het in Hawaii niet zou sneeuwen. Maar de berg waar de telescopen op staan noemen ze de 'witte berg' in het Hawaiiaans. Dat doen ze omdat het daar sneeuwt", lacht ze. "Mijn eerste week in Hawaii begon ik met sneeuwscheppen. Hawaii had warm moeten zijn, het was een leugen maar het uitzicht was prachtig, ik had niets te klagen. "

Maar is Drenthe daarna dan niet een beetje saai? Dempsey lacht. "Dit is voor mij net zo spannend als Antarctica of Hawaii. Misschien lijkt het voor jullie anders, maar geloof me jullie wonen op een prachtige plek."