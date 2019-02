Nedersaksenlijn populair, maar hoe realistisch is het plan?

RTV Drenthe kreeg veel reacties via Facebook binnen na een debat eerder deze week.De Nedersaksenlijn kan ontstaan door de aanleg van een nieuwe spoorlijn van Emmen naar Musselkanaal en door het geschikt maken van de museumspoorlijn van de STAR voor gewoon personenverkeer tussen Musselkanaal en Veendam. Daarnaast moeten er grote aanpassingen aan het bestaande spoor komen komen tussen Almelo en Emmen en tussen Groningen en Veendam.Ook het OV Consumentenplatform Drenthe en Reizigersorganisatie Rover zien de nieuwe treinverbinding wel zitten.Over de kosten voor de Nedersaksenlijn lopen de meningen uiteen. Adviesbureau Witteveen + Bos raamde in 2016 de spoorverbinding op 250 miljoen. Royal Haskoning kwam in 2017 tot de conclusie dat het wel eens tussen de 475 en 600 miljoen zou kunnen zijn. In het onderzoek van Witteveen + Bos worden niet alle kruisingen met wegen ongelijkvloers gemaakt, in de doorrekening van Royal Haskoning wel.De hoge kosten was één van de argumenten waarom de Drentse politiek koos voor het veiliger maken en gedeeltelijk verdubbelen van de N34 tussen Emmen en Groningen. De toch al goed lopende buslijn 300 kan dan nog beter worden gemaakt. En de busreizigers zijn sneller over de N34 in Groningen dan via een spoorlijn over Stadskanaal en Veendam. Maar is er bij gedeputeerde Henk Brink inmiddels iets aan het veranderen aan zijn mening over de Nedersaksenlijn?Arriva rijdt nu al op een groot deel van de bestaande trajecten Emmen - Almelo en Veendam - Groningen. De vervoerder zou de Nedersaksenlijn graag gaan exploiteren. Maar wel onder voorwaarden, zegt topman Anne Hettinga