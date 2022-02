Aaldert Otten is dé sfeermaker in zorgcentrum De Westerkim

Speelt de 78-jarige Aaldert Otten de koffiezaal niet plat met een orgelstuk, dan staat hij wel in een van de huiskamers met zijn accordeon. De muzikale pensionado brengt vrolijkheid in eenzame tijden in woonzorgcentrum De Westerkim in Hoogeveen.

Van jongs af aan bespeelt Otten het orgel. "Mijn zus zat op orgel-les, bij ons thuis. Alleen ik was nog te jong", legt hij uit. "Maar als niemand dan keek, ging ik vlug even proberen." Al snel viel zijn talent op. "Laat hem maar even spelen, zeiden ze dan tegen elkaar."

Instrument mee op pad

Wanneer de bewoner van het zorgcentrum met de fiets op pad gaat, zorgt hij altijd dat de melodica - een compact blaasinstrument - meegaat. "Ik houd van kinderen. Dus als ik kinderen tegenkom, speel ik een stukje. Als ik dan zie dat het hen vrolijk maakt, dan maakt mij dat ook helemaal blij."

Maar Otten heeft nog een andere hobby. Naast de vele instrumenten die hij kan bespelen, maakt hij miniatuurinstrumenten. Zijn pronkstuk? Een miniatuurorgel. "Ik kwam een oud stuk hout tegen toen ik lang geleden aan het werk was bij Fokker. Ik zag daar een orgel in en ben toen tussen werk door aan het bouwen gegaan", vertelt Otten. "Mijn bazen vonden het een mooi project en mijn collega's hielpen mij."

Vrolijkheid opzoeken