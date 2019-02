Inbrekers in Hooghalen en Emmen, deel van buit terecht

In Hooghalen was een huis aan De Drift het doelwit. Het lukte de inbrekers niet om binnen te komen. Onder meer dankzij beveiligingscamera's die in de buurt hingen konden drie Georgiërs worden aangehouden.Of de inbrekers schade aan het pand hebben aangericht om binnen te komen is nog niet bekend. De daders zijn overgebracht naar het politiebureau.De politie in Hoogeveen meldt dat er gisteravond in de Wolfsbosstraat sieraden zijn gedumpt. Het was een deel van de buit van een inbraak eerder op de avond in Emmen. Die inbraak was tussen 19.15 uur en 20.45 uur in een woning aan de Veenkampenweg.De inbrekers wisten weg te komen met een buit, die bestond uit geld en sieraden. Ze reden mogelijk in een donkerrode auto. Waarom de daders rond 22.25 uur een deel van de sieraden in Hoogeveen achterlieten, wordt nog onderzocht.