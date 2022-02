Wat vind jij: We moeten alles doen om Oekraïne te helpen

In meerdere Oekraïense steden, waaronder de hoofdstad Kiev, zijn vanochtend explosies gehoord. Dat gebeurde nadat de Russische president Vladimir Poetin in een toespraak een militaire operatie aankondigde in de Oekraïense Donbas-regio. Volgens Oekraïense media zouden in Kiev en Charkov militaire doelen zijn geraakt door raketten.