Podcast: Welkom wolf… last of zegen (deel 5)

Een jaar later werd de wolf ook gezien in Overijssel. En vanaf dat moment kriebelt het bij Roelof Westerhof, redacteur bij RTV Oost en groot wolvenliefhebber. Westerhof gaat op zoek naar de wolf en maakt er de podcast Welkom Wolf... last of zegen over.De wolf heeft zich gevestigd op de Veluwe. Maar Westerhof heeft in Overijssel nog geen wolf gezien. Daarom trekt hij in deze aflevering de grens over om toch nog een glimp van een wolf op te vangen.Beluister hier de vijfde en (voorlopig) laatste podcast van Roelof Westerhof.