De Loohoeve van ster naar herberg: 'We willen dat mensen zich hier thuis voelen'

Van ster naar herberg

De Loohoeve staat zoals gezegd bij veel mensen bekend als sterrenrestaurant. Maar met de verkoop vervalt die status en de nieuwe eigenaren hebben er ook absoluut geen trek in om met Herberg de Loohoeve terug te gaan naar dat niveau. "Dat is echt een bewuste keuze", legt Janneke uit.

"We willen hier echt een landelijke en gemoedelijke sfeer neerzetten. Het moet een plek worden waar iedereen zich thuis voelt. Wij denken dat dat bij een sterrenrestaurant minder is", aldus de eigenaresse. Op de kaart dus ook geen al te ingewikkelde gerechtjes, maar een mix tussen Duitse en Nederlandse streekgerechten. "En die kaart willen we dan elk kwartaal weer aanpassen. Dus het is een wat kleinere kaart, maar hij wisselt wel steeds."

Opgepimpt

De afgelopen weken heeft het pand van Herberg de Loohoeve een metamorfose ondergaan. "De basis was echt heel goed, maar we wilden het wel wat meer aanpassen naar onze smaak", vertelt Janneke tijdens een rondleiding door een van de twaalf hotelkamers.

"We hebben alles een beetje opgepimpt. We wilden het wat landelijker maken, wat meer gemoedelijk, alsof het je eigen slaapkamer is. Niet dat zakelijke van een hotelkamer." De eerste boekingen stromen ondertussen al binnen, vertelt ze: "Het gaat hard. Een aantal weekenden zitten we al vol, en ook tijdens het Holland Blues Festival natuurlijk, dan wil iedereen in Drenthe overnachten."

Puntjes op de i

Het stel staat te trappelen om na alle verbouwingswerkzaamheden eindelijk écht los te gaan. "We hebben nog wel heel wat puntjes op de i te zetten, maar we gaan het zeker redden", verzekert René. Zondag is er een opening voor genodigden, daarna hebben eigenaren en personeel nog een paar dagen om de laatste plooien glad te strijken.