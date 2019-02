De Windvogel noemt mogelijke megaclaim windmolens 'bangmakerij'

De bereidheid om te investeren in het windpark Drentse Monden Oostermoer is bij inwoners van de Veenkoloniën vooralsnog niet heel groot. Via coöperatie De Windvogel kunnen ze participeren. Maar tegenstanders dreigen met een claim richting het windpark. "Dat is bangmakerij", zegt voorzitter Siward Zomer van De Windvogel.

De Windvogel schetste gisteravond in 1e Exloërmond de mogelijkheden om mee te doen in het windpark. De coöperatie wil 2,5 miljoen euro investeren en wordt dan samen met 21 boeren eigenaar van de 16 windmolens binnen het deelproject van Drentse Duurzame Energie BV. In totaal komen er 45 windmolens in de Veenkoloniën.Intussen bereidt de Stichting Windturbine Megaschadeclaim een flinke schadeclaim voor. De stichting beweert dat er sprake is van een flinke waardedaling van woningen in het windmolengebied. Volgens Jan Nieboer van Platform Storm sluiten steeds meer inwoners zich bij de claim aan. "En we gaan nog flyers uitdelen de komende tijd, om nog meer mensen te mobiliseren."Stichting Windturbine Megaschadeclaim verwacht dat er uiteindelijk een rekening van vele tientallen miljoenen bij de initiatiefnemers van de windmolens wordt neergelegd. Grote vraag is nu wat dat kan betekenen voor particulieren die via De Windvogel mede-eigenaar worden. Draaien zij ook op voor de claim als die door de rechter zou worden toegewezen?Siward Zomer van De Windvogel is daar duidelijk over. "Daar is geen enkele sprake van. Onze leden zijn daar niet aansprakelijk voor. Ik zie die dreigende claim vooral als bangmakerij, waar geen enkele juridische grond voor is."