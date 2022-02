Angst voor Q-koorts speelt weer op: boer Heuker ziet 'één lichtpuntje'

Het voorjaar komt steeds dichterbij toch zullen we nog geen lammetjes spotten. Dat komt omdat Q-koorts weer opspeelt. Door de maatregelen die gelden mogen de lammetjes en schapen niet bij bezoekers in de buurt komen. Gelukkig ziet Hooghaler boer Freerk Heuker ook een 'lichtpuntje' in deze toestand: schapen lammeren meer.

Als besmette schapen en geiten lammetjes krijgen, komt er bij de bevalling Q-koorts-bacteriën vrij. Q-koorts komt voornamelijk voor bij de melkschapen en melkgeiten. Sinds 2007 is Q-koorts in Nederland gesignaleerd en vanaf februari 2009 is het vaccineren verplicht. De lammertijd is van maart tot half april.

'Gelukkig is er één lichtpuntje'

Schapen van de schaapkudde van Freerk Heuker staan op het punt om lammetjes te krijgen. "De enige mogelijkheid om lammetjes te zien is als ze veertien dagen oud zijn en ze in een aparte ruimte worden gezet", laat Heuker weten. Controles zijn streng en er hangt een prijskaartje aan het schenden van deze regels.

Heuker heeft al twee keer zo'n controle gehad. "Als er mensen in de kooi staan tijdens een controle, hang je aan de hoogste boom. Het blijft een publieksfunctie dus de boel moet dicht blijven voor bezoekers." Een voordeel van de maatregelen is meer rust voor de schapen: "Als ik 100 man over de vloer kreeg om de dieren te bekijken, gingen de schapen niet lammeren. Dat is het enige lichtpuntje van de Q-koorts."