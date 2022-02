Bewoners Noorderdiep in Valthermond verrast door plotselinge sinkhole

Voor inwoners van het Noorderdiep in Valthermond was het even schrikken. Sinds gisteren is er een gat ontstaan in het wegdek. Op de bewuste plek is het asfalt verzakt en verbrokkeld. Bij het zogenoemde sinkhole zijn inmiddels afzettingen geplaatst. Het verkeer kan er niet meer langs.

Een van de omwonenden, Jan de Vries, reed gisterochtend over de bewuste plek heen. "Ik rijd over het Noorderdiep. Gisterochtend kwamen we er over heen. Ineens, bam, gingen we een stukje omlaag. Er bleek een soort kuil te zitten, op dat moment nog niet erg zichtbaar vanaf de weg." Later braken er stukken asfalt af en werd het gat steeds groter, aldus De Vries.

Volgens hem is het niet de eerste keer. "Een half jaar geleden gebeurde precies hetzelfde in het wegdek." Dit nieuwe gat is precies naast het - toen gerepareerde - stuk asfalt ontstaan.