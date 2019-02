Opnieuw winstdaling voor zuivelreus FrieslandCampina

De FrieslandCampina-melkprijs over 2018 daalde met 6,4 procent naar 37,43 euro per honderd kilo melk. In 2017 kregen de boeren nog 40,01 euro.Het concern was onder meer 100 miljoen euro extra kwijt om de leden van de coöperatie te compenseren voor de lage melkprijs. Ook trok het bedrijf de portemonnee voor innovatie, marketing, verkoop en distributie in Azië. Vooral in Hongkong en China is sprake van stevige concurrentie op het gebied van kindervoeding.Verder zijn er kosten gemaakt voor herstructurering van de onderneming en sluiting van productielocaties. In totaal gaat het om zo'n 50 miljoen euro. Wel is er op kosten bespaard, zo'n 85 miljoen euro.Een voorbeeld daarvan is de bouw van een nieuw distributiecentrum in Meppe l. Daar wordt vooral melkpoeder opgeslagen uit de vestigingen van het concern in Beilen en Meppel. Uiteindelijk wordt de melkpoeder via de haven van Meppel naar Rotterdam getransporteerd. Daarmee worden een heleboel vrachtwagenkilometers bespaard. Dat is ook beter voor het milieu, zo zegt de zuivelreus.De omzet van het zuivelconcern daalde met 500 miljoen euro tot 11,6 miljard euro. Hier speelden volgens het bedrijf negatieve wisselkoerseffecten en de eerdere verkoop van sappenproducent Riedel een rol.Volgens topman Hein Schumacher van FrieslandCampina was 2018 een transformatiejaar, waarbij een nieuwe structuur en strategie werden uitgerold. De eerste resultaten daarvan moeten dit jaar zichtbaar worden. FrieslandCampina deed de voorbije maanden een viertal overnames om een sterkere positie te krijgen op markt voor kaasproducten.