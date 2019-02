Voorkeur voor twee varianten fietssnelweg Assen-Groningen

De ene variant gaat over de Oostelijke Kanaaldijk, die loopt van Assen tot aan De Punt. Bij Vriezerbrug kruist die route de provinciale weg. Dat is nog een aandachtspunt. Er moet nog onderzocht worden of die kruising via een tunnel gaat of gelijkvloers wordt.De andere route gaat vanuit Assen eerst over de Oostelijke Kanaaldijk, dan over de Onlandijk en via de Groningerweg om bedrijventerrein Vriezerbrug weer terug naar de Oostelijke Kanaaldijk.De twee andere varianten liepen langs de A28 en langs de Onlandweg en de A28.De informatieavond werd door zo'n zeventig mensen bezocht. Volgens Henk-Jan ter Brink van de provincie bestond er een duidelijke voorkeur voor twee alternatieven. "Al blijven er natuurlijk ook tegenstanders, je kunt het niet iedereen naar de zin maken.""Er komt nu een ambtelijk voorstel en dat gaat naar de gemeente Tynaarlo en de provincie en die moeten een besluit nemen", aldus Ter Brink. "Welke kant het opgaat is nog onduidelijk. Ook de reacties van mensen op de informatieavond en via een webformulier worden nog meegewogen in het ambtelijk voorstel."