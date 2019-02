LOOS begint weer! Doe alvast deze LOOS-quiz

Wat doet iemand die de hele tijd zit te 'bölken'? Wat ligt er volgens archeologen op de bodem van het Zuidlaardermeer? En wat is schöttelwater?

Zomaar een paar vragen die de komende maand voorbij komen in onze kennisquiz LOOS. We beginnen vanavond met de eerste uitzending om 17.15 uur met presentator Erwin Kikkers. De hele maand maart kun je iedere werkdag om 17.15 uur een nieuwe aflevering verwachten. De grote finale is op vrijdag 29 maart.Wil je jouw eigen kennis testen? Dan kan dat met de quiz hieronder.