Cafépand wijkt voor woningen in Rolderstraat

Het pand op de hoek van de Rolderstraat met de Oude Poststraat is onlangs aangekocht door Jochem Douwes van het Groningse vastgoedbedrijf Paihia BV. Die wil het binnenkort gaan slopen.Douwes wil nog niet aangeven hoeveel woningen er komen en in hoeveel bouwlagen. "De nieuwbouwplannen zijn nog niet definitief en is er ook nog geen omgevingsvergunning door de gemeente afgegeven. Daar wil ik eerst op wachten."Buurman Niels Vanderveen van Niels Slaapcomfort weet niets van de komende sloop, en maakt zich zorgen omdat zijn winkelpand grenst aan het te slopen pand. De gemeente Assen heeft inmiddels excuses gemaakt. De ondernemer beraadt zich op een bezwaar, maar heeft komende week eerst een afspraak met de gemeente.In het leegstaande horecapand zat onder meer Feestcafé Tante Trui. De Rolderstraat kende in het verleden veel horecagelegenheden en restaurants en stond de laatste jaren bekend als een straat met veel overlast van rondhangende groepen en drugshandel. Ook is er veel leegstand, en rijdt het autoverkeer te hard door de straat. In samenwerking met ondernemers en vastgoedeigenaren is de gemeente bezig met een plan van aanpak voor de straat.Zo is de gemeente al begonnen met herinrichting van de openbare ruimte, voor een rustiger en eenduidiger straatbeeld. Fietsrekken verdwijnen. Er komen vakken om fietsen in te stallen met aan weerskanten beugels waar fietsen tegenaan kunnen staan. Lichtmasten verdwijnen voor nieuwe ledverlichting, en er komen twee nieuwe laad- en losplekken met meer ruimte voor bedrijven.Langs het voetpad komen meer paaltjes om geparkeerde auto's te weren. Twee verkeersplateaus moeten de Rolderstraat verkeersveiliger maken. De klinkerplateaus moeten het verkeer afremmen en voetgangers kunnen hier beter oversteken.De gemeente is nog in gesprek om op den duur de Rolderstraat autoluw te maken, samen met een aantal andere straten rond de binnenstad. Dat gaat om een proefproject, wat nog enkele jaren duurt, omdat er eerst nader onderzoek komt.