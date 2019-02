Naar schatting zijn in Drenthe 45.000 volwassenen laaggeletterd. Ze hebben moeite met lezen en schrijven, rekenen of het werken met een computer. Het Bondgenootschap voor een Geletterd Drenthe hoopt 10 procent van die groep te kunnen bereiken."De laaggeletterde bestaat niet, het is een containerbegrip", stelt onderzoeker Marieke Buisman van het Kohnstamm Instituut." Je moet je richten op specifieke groepen die je wil bereiken en vaststellen wat die nodig hebben. Een werkloze die een sollicitatiebrief wil kunnen schrijven heeft een andere benadering nodig dan bijvoorbeeld een opa die zijn kleinkind een verhaaltje wil voorlezen. Bij een specifieke doelgroep is ook makkelijker te zien of de aanpak succes heeft."Ook kan de samenwerking tussen verschillende organisaties beter volgens de onderzoekster. Dan gaat het vooral om instanties die herkennen of iemand laaggeletterd is, en vervolgens doorverwijzen naar organisaties waar de mensen geholpen kunnen worden.Een belangrijk punt is ook hoe laaggeletterden benaderd worden. Veel laaggeletterden schamen zich. Een laagdrempelige en persoonlijke benadering werkt het best, een folder, huis-aan-huis-blad of een digitale benadering werkt minder goed, aldus Marieke Buisman.