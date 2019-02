Celstraf en tbs geëist voor branden in Drents-Friese Wold

De man verbleef destijds in Zeuvenakkers, een behandel- en begeleidingscentrum voor mensen met een verstandelijke beperking. Hij heeft 's avonds een ommetje gemaakt en heeft toegegeven dat hij onderweg vier of vijf sigaretten heeft gerookt, die hij heeft weggeschoten.Omdat de grond vanwege het aanhoudende warme weer kurkdroog was - de gemeente had een algemeen stookverbod uitgevaardigd - had de man uit Appelscha volgens de officier van justitie kunnen weten dat door het wegschieten van de peuken brand kon ontstaan.De man verscheen zelf niet op de zitting, volgens zijn advocaat was dat omdat hij de spanning niet aankon. De man kampt met verschillende stoornissen waaronder depressiviteit, en hij heeft een verstandelijke beperking. Hij is verminderd toerekeningsvatbaar.De branden werden vrij snel ontdekt. Op de ene plek was vijftien vierkante meter natuurgebied in de as gelegd. De andere brandhaard, een paar honderd meter verderop, was honderdveertig meter vierkante meter in omvang.De rechtbank doet op 14 maart uitspraak.