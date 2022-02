Bus dagbesteding Zuidwolde in rook op bij brand in Meppel: 'Mijn hart huilt'

Datumplanner

Naast haar in de woonkamer liggen reclamestickers voor de bus. "Ook die hebben we met een actie bij elkaar verdiend, zodat we de bus een smoel konden geven. Die hoeven we er nu niet meer op te plakken..." Nu de bus er eindelijk was, en corona achter de rug was kon de dagbesteding eindelijk weer uitjes organiseren. De eerste activiteiten waren al bedacht en ook de datumplanner was verstuurd. "Ook dat gaat in rook op", aldus Dumas.

De bus werd niet alleen gebruikt voor uitstapjes, 's morgens wordt een grote groep van de cliënten thuis opgehaald met de bus. "Sommigen worden gebracht door familie, anderen halen we op. Het is een uiteenlopende doelgroep, als iemand in de groep past is het al snel goed. Over het algemeen zijn het mensen met een geestelijke beperking. Of mensen met mogelijkheden, zoals ik ze liever noem."

Aangestoken

Cliënten komen uit de wijde regio rondom Meppel en Hoogeveen naar de dagbesteding in Zuidwolde. "We zullen ze op andere manieren proberen op te halen. Met eigen vervoer of wellicht een gehuurde bus. Maar zoiets valt wel rauw op het dak bij de mensen. Dit was echt hun bus, ze waren eraan gewend en bovenal hartstikke trots op. Toen ik ze vanmorgen belde werden ze dan ook oprecht verdrietig."

De politie sluit niet uit dat de autobrand is aangestoken, maar het onderzoek daarnaar loopt nog. Ook Dumas vermoedt opzet. "Ik hoop dat diegene de hulp krijgt die nodig is. Want auto's in de brand steken, dat doe niet als het goed met je gaat."

