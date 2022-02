Oud-fractievoorzitter Ronald Beimers (52) van PVV Drenthe overleden

Ronald Beimers, de eerste fractievoorzitter van de Partij voor de Vrijheid (PVV) in Drenthe, is op 52-jarige leeftijd overleden. Hij leed al enkele jaren aan longkanker.

Beimers was vanaf 2011 fractievoorzitter van de Drentse afdeling van de PVV. Bij de Provinciale Statenverkiezingen in Drenthe in datzelfde jaar behaalde de partij 4 zetels. Als nieuwkomer voelde Beimers zich met de PVV toen de grote winnaar. "Als ik kijk naar al die vrijwilligers, al die mensen die ons geholpen hebben. Het is gewoon fantastisch", zei hij na de verkiezingsuitslag.