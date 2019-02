Zwerfkei voor gemeentehuis Gieten blijkt carnavalsstunt

De zwerfkei voor het gemeentehuis in Gieten is daar neergelegd door carnavalsvereniging 't Meul'ndobbegie uit Gasselte.

Dat maakte 'prinses Hilda' van de carnavalsvereniging zojuist bekend. Rondom de kei zijn gevarenlinten gespannen. Op een papier staat de tekst: "Hunebed in aanbouw. Hunebed Highway.""Hij komt uit de tuin van een bestuurslid van de carnavalsvereniging", vertelt prinses Hilda. "Het is traditie dat de burgemeester elk jaar een cadeau van ons krijgt en in dit geval is het een steen voor een hunebed. De burgemeester heeft zo vaak gezegd dat hij hunebedden mooi vindt.""We halen hem niet weg en laten hem liggen. Vanavond bij de sleuteloverdracht wordt er meer bekend wat er met de steen gaat gebeuren."