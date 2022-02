Verdwenen Spieker-iek en gekke grondverkoop: carnaval in Gasselte is losgebarsten

Twee jaar moest carnavalsvereniging 't Meul'ndobbegie uit Gasselte erop wachten, maar ze mogen weer carnaval vieren in het dorp. De vereniging grijpt die kans direct aan om op traditionele wijzestunts uit te halen. En die trekken de nodige aandacht.

Het leidde ertoe dat de gemeente Aa en Hunze en kunstenaar Arie Fonk even in verlegenheid werden gebracht. Hun geliefde Spieker-iek, de verkiezingsboom die langs vijf dorpen in de gemeente trekt, was opeens weg. Gisteravond stond de boom nog keurig langs de Hoofdstraat in Gasselternijveen, maar vanochtend niet meer.

Nog geen eenvoudige klus, want de loodzware boomstam krijg je niet zomaar van z'n plek. Bovendien was ook de houten sokkel, waar de boom met beton in is vastgezet, verdwenen. Er was wel direct een vermoeden in welke hoek de verdwijning moest worden gezocht, want het kon haast geen toeval zijn dat de Spieker-iek uitgerekend op de startdag van het carnaval werd ontvreemd.

'Tiny houseverkoop'

Een eindje verderop, op een weiland langs het Lutkendend in Gasselte, rollen mannen en vrouwen met bouwhesjes en valhelmen roodwitte linten uit. Ze markeren kavels waar in de toekomst tiny houses op komen te staan. Geïnteresseerden mogen een kijkje komen nemen en bieden op de grond. Uit een bouwkeet klinkt keiharde carnavalsmuziek. Er staat een fles kruidenbitter klaar om te toasten op de verkoop.

Vreemd is alleen dat niemand tot dan toe van het project heeft gehoord, ook de lokale politiek niet. Afgezien van een berichtje in de plaatselijke krant. Bijzonder is ook de naam van het project: Meulenend. Dat lijkt toch wel heel veel op de naam van de plaatselijke carnavalsvereniging 't Meul'ndobbegie. Penningmeester Chiel van Leusden is bovendien projectleider van het tiny houseproject.

Carnavalsstunt

"Ja, het is inderdaad een carnavalsstunt", geeft Van Leusden lachend toe. "We kunnen voor het eerst weer carnaval vieren en daar horen stunts bij. Dus mensen kunnen vandaag een kavel bezichtigen voor een tiny house."