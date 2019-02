Kuip-debuut in het Drentse rood en wit

In 2015 sloot Stef Gronsveld tijdens de voorbereiding op het nieuwe seizoen aan bij de A-selectie van Feyenoord. Op het moment dat het moest gebeuren sloeg het noodlot voor de rechtsback toe. "Ik raakte geblesseerd tijdens de allereerste oefenwedstrijd. Toen lag ik er het hele jaar uit. Daarna was het einde verhaal voor mij bij Feyenoord", gaat Gronsveld terug in de tijd.FC Emmen bood de sympathieke Zuid-Hollander in 2016 een uitweg. Na nieuw blessureleed in Drenthe raakte Gronsveld in het gewenste ritme. Op dit moment mag hij zich basisspeler in de eredivisie noemen. "Het is heel bijzonder voor deze club. Eigenlijk voor iedereen in Emmen en omstreken. Dat is gaaf."Het Kuip-debuut van de oud-speler van Feyenoord lonkt. Ondanks dat Gronsveld als talent te boek stond in Rotterdam, kwam hij nooit in actie in het imponerende stadion van de nummer drie van de eredivisie. "Ik ben op ongelukkige momenten geblesseerd geraakt en kreeg daarna niet meer de kans mezelf te laten zien", wil Gronsveld vooral vooruit kijken. "Ik kan mezelf daarin niet teveel verwijten.""Ik ken nog steeds veel jongens die bij de club spelen. Feyenoord is mijn club. Ik kijk erg uit naar de wedstrijd", glimt de verdediger van FC Emmen. "Ik heb een gevoel van revanche, omdat ik daar niet heb kunnen laten zien wat ik kan. Een mooi moment voor mij."Niet in het Rotterdamse, maar het Drentse rood-wit gaat Gronsveld debuteren in De Kuip. "Als ik eenmaal op het veld sta sluit ik alles af en doe ik mijn ding. Het is vooral erg leuk om er heen te gaan", besluit hij met een lach.