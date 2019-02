Van Boekel uit voorzorg van Feyenoord - FC Emmen gehaald

Van Boekel liep tijdens een training een lichte blessure op en krijgt uit voorzorg het weekend vrij.Jochem Kamphuis floot dit seizoen tot nu toe veertien wedstrijden in de eredivisie. Hij had ook de leiding tijdens de eerste thuisoverwinning van FC Emmen dit seizoen tegen NAC (2-0) en hij hanteerde de fluit bij FC Emmen - PSV (2-2).De Groninger scheidsrechter deelde tot nu toe 47 gele kaarten uit. Hij trok twee keer een directe rode kaart en wees vijf keer naar de stip.Kamphuis wordt bijgestaan door grensrechters Richard Brondijk en Dave Goossens. Erwin Blank is de vierde official. Danny Makkelie is aangesteld als videoscheidsrechter.