Corona in Drenthe: 1.443 nieuwe positieve tests

Landelijke daling

Het aantal nieuwe coronagevallen in heel Nederland blijft dalen. Het afgelopen etmaal zijn 41.216 positieve uitslagen van tests geregistreerd. Voor een donderdag is dat het laagste aantal in vijf weken. Gisteren waren er ook ruim 41.000 bevestigde besmettingen.

In de afgelopen week kreeg het RIVM 272.222 meldingen van positieve tests. Dat komt neer op 38.889 nieuwe gevallen per dag. Dat is het laagste gemiddelde sinds 20 januari, ruim een maand geleden. Het gemiddelde daalt voor de twaalfde dag op rij. Vergeleken met vorige week is het gemiddelde met 38 procent gedaald.

Dertien sterfgevallen

Het RIVM kreeg dertien meldingen dat coronapatiënten aan de gevolgen van hun besmetting zijn overleden. Dat het overlijden van deze mensen nu is geregistreerd, wil niet zeggen dat ze de afgelopen dag zijn overleden. Bovendien kan het werkelijke aantal sterfgevallen hoger zijn, omdat het niet verplicht is om te melden dat een coronapatiënt is overleden door de infectie.